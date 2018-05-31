Конкурс нових членів НКРЕКУ - хороший приклад того, як повинні проходити відбори людей в усі державні органи України. Про це заявив експерт Стратегічної групи радників по підтримці реформ Карел Хірман, повідомляють "Українські новини".

"Я дуже позитивно оцінюю проведення конкурсу. Він пройшов відмінно, по-моєму. Це якраз приклад того, як повинні проходити взагалі конкурси і відбори людей в держоргани... Дуже важливо, щоб регулятор почав працювати, і це дуже важливо для всього ринку і, в принципі, для всієї країни. Тому що те, як регулятор працював до цих пір в обмеженій формі і те, що не було довіри до регулятора - це було великою проблемою. Зараз, я сподіваюся, ситуація покращиться і нові члени регулятора завоюють довіру всіх учасників на ринку", - сказав Хірман.

За його словами, всі члени конкурсної комісії на кожному етапі конкурсу діяли незалежно і професійно.

"Відбір пройшов відмінно. І тут потрібно подякувати конкурсну комісію, всіх членів за те, що вони впоралися із завданням дуже добре і відстояли свою незалежність і професіоналізм", - додав експерт.

Нагадаємо, 30 травня Президент Петро Порошенко призначив членами Національної комісії держрегулювання енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ) Оксану Кривенко, Олену Антонову, Олександра Формагея, Дмитра Коваленка і Євгена Магльованного. Ще два члени НКРЕКУ будуть призначені за підсумками другої "хвилі" конкурсу.

На думку більшості експертів, конкурс з відбору нових членів НКРЕКУ пройшов прозоро і конкурентно.

НКРЕКУ була створена в 2014 році. Це незалежний державний колегіальний орган, метою діяльності якого є державне регулювання, моніторинг і контроль за діяльністю суб'єктів господарювання в сферах енергетики і комунальних послуг.