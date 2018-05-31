Хорватская полиция открыла огонь по фургону, который перевозил 29 афганских и иракских мигрантов, пытавшихся прорваться через блокпост после въезда в ЕС из Боснии. Девять человек получили ранения.

Об этом сообщила хорватская полиция, передает Reuters.

Двое детей находятся в тяжелом состоянии, а остальные получила легкие ранения в результате аварии.

Полиция установила блокпост, чтобы остановить фургон после того, как он незаконно въехал в страну. Водитель скрылся с места происшествия, полиция начала его розыск.

"Водитель не остановился после нескольких предупреждений. Он проехал через блокпост и поехал в сторону полиции. Реакция полиции была оправданной. Они были вынуждены открыть огонь, так как их жизни были в опасности", - сказал Ранко Дразина, начальник полиции Задара.

Основной Балканский маршрут, по которому в 2015 году в Европейский Союз въехало более миллиона мигрантов, был закрыт в 2016 году по соглашению между ЕС и Турцией. Но тысячи людей проникли в эти годы по новому маршруту, открытому контрабандистами, что идет из Греции через Албанию, Черногорию, Сербию и Боснию в Хорватию.

Тем временем Австрия решила отгородится от мигрантов стеной.