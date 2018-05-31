"Разрушительница мифов" Супрун разоблачила очередное шарлатанство [ Редактировать ]
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун заявила, что магнитотерапия не имеет ничего общего с лечением или профилактикой заболеваний.
Она отметила, что в западных странах такая терапия не признана наукой и не используется.
"В западном мире этот метод терапии уже давно признан не научным и не используется вообще. В наших же клиниках магнитная терапия все еще встречается в перечне доступных процедур. Вылечить обычно обещают от боли, остановить прогрессирование воспалительных процессов, укрепить стенки кровеносных сосудов и даже нормализовать психоэмоциональное фон - то есть почти все", - написала она в Facebook.
По ее словам, большинство новейших исследований показали, что магнитотерапия не несет никаких эффектов на организм человека.
"Еще в 2002 году Национальный научный фонд США (National Science Foundation) признал магнитную терапию "псевдонаучной". Поэтому продажа различных магнитных устройств считается шарлатанством. Если вам предлагают такой тип лечения - отказывайтесь и требуйте предоставления помощи по международным рекомендациям", - сказала Супрун.
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