Стало відомо прізвище організатора замаху на Бабченка [ Редактировать ]
Стало відомо прізвище організатора замаху на Аркадія Бабченка, якого раніше називати громадянин "Г". Прес-служба Шевченківського райсуду столиці повідомила, що йдеться про Бориса Львовича Германа.
До суду вже надійшло клопотання про обрання йому запобіжного заходу - за статтею "теракт". Нагадаю, раніше в Гепрокуратурі заявили, що завдяки інсценуванню вбивства Бабченка, спецслужбам вдалося вийти на організатора замаху і отримати дані про інші заплановані в Україні теракти.
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