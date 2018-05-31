Стало відомо прізвище організатора замаху на Аркадія Бабченка, якого раніше називати громадянин "Г". Прес-служба Шевченківського райсуду столиці повідомила, що йдеться про Бориса Львовича Германа.

До суду вже надійшло клопотання про обрання йому запобіжного заходу - за статтею "теракт". Нагадаю, раніше в Гепрокуратурі заявили, що завдяки інсценуванню вбивства Бабченка, спецслужбам вдалося вийти на організатора замаху і отримати дані про інші заплановані в Україні теракти.