Подозреваемым в организации несостоявшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко является директор украинско-немецкого предприятия по изготовлению оружия "Шмайсер" Борис Герман, передают "Українські Новини" со ссылкой на адвоката Евгения Солодко.

"Борис Герман, исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране. Оно имеет давние производственные отношения с Министерством обороны Украины, сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО. Именно его оптика стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения", - сообщил адвокат.

По его словам, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными.

"Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с "киллером" следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ, с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений "киллера" и допрашивающего его сотрудника сколько угодно", - отметил адвокат.

Списка потенциальных жертв, по его словам, в материалах тоже нет.

В то же время Шевченковский районный суд города Киева сообщил, что поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича - подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека".

Информагенство УНН распространило в сети фото Бориса Германа.

Как сообщалось 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.

30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.

В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.

Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.

Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.