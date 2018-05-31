Парламент Канади розкритикував уряд Трюдо за недостатню підтримку України [ Редактировать ]
У парламенті Канади розкритикували уряд Трюдо за недостатню підтримку України. Депутат від опозиційної Консервативної партії Джеймс Безан заявив, що слід рішучіше допомагати Україні у протистоянні з Росією, мовляв слабкість лише провокуватиме Путіна на подальші зазіхання.
Раніше консерватори звернулися до канадського уряду з пропозицією передати Україні озброєння на 9 з половиною мільйонів доларів. Раніше воно призначалося для допомоги курдам в Іраку.
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