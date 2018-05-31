16 тисяч українських військовослужбовців цього року візьмуть участь у багатонаціональних навчаннях. В тому числі у двох навчаннях НАТО. Про плани міжнародного військового співробітництва розповіли в Міноборони.

Там зазначили, тільки за останні півроку Україна отримала від іноземних партнерів матеріальну й військово-технічну допомогу на суму $ 45 мільйонів. Перш за все це протитанкові ракетні комплекси, радіолокаційні станції та прилади нічного бачення. Щодо імовірної допомоги з боку Канади, надати яку раніше пропонували депутати консервативної партії цієї країни, в Міністерстві оборони коментарів не робили.

"Литва, Великобританія, Канада - дуже були активні в минулі роки. Про допомогу Канади я, як і ви читав в засобах масової інформації - на офіційний рівень ці пропозиції ще не вийшли", - каже Валентин Левчик, в.о. начальника Головного управління військового співробітництва та миротворчих операцій Генштабу ЗСУ.