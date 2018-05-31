На півночі Європи показники термометрів б'ють рекорди [ Редактировать ]
Показники термометрів на півночі Європи б'ють усі рекорди.
Температура повітря там сягає 32-33 градусів за Цельсієм. На півдні Норвегії від спеки люди ховаються поруч з гаванями і фіордами. Водночас у багатьох муніципалітетах Швеції через ризик пожеж запровадили тимчасову заборону розпалювання багать.
І про інші надзвичайні події у світі - дивіться далі в короткому огляді.
На Гаваях через виверження вулкана Кілауеа - оголосили нову хвилю евакуації. Влада просить жителів острова терміново покинути зону лиха. Адже потоки лави можуть невдовзі відрізати останню дорогу для евакуації. З основного кратера вогняним фонтаном б'ють річки розпеченої магми. А через потужні поштовхи в землі - з'являються нові тріщини. Крізь них гейзером б*є лава, а вітер розносить у повітрі вулканічне скло. Виверження вулкана Кілауеа триває кілька тижнів поспіль. За цей час стихія знищила понад 70-т будинків.
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В американському місті Лаудер-Гілл, штат Флорида, на житлові будинки впав підйомний кран. Двоє людей поранені - це місцевий житель і сам кранівник. Зачепило щонайменше два будинки. ЗМІ повідомляють, що за допомогою цього крана мали полагодити обірвані електродроти. Чому механізм зламався - з'ясовують.
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Не вписався в паркомісце. В австралійському Сіднеї готельний паркувальник припаркував автівку пожильця - під іншу машину. Навіщо, а головне, Як йому це вдалося - наразі невідомо. Сам чоловік залишився цілим і неушкодженим - щоправда, щоб витягти його з авто, рятувальникам довелося розрізати кузов. Тому сам Порш - відновленню не підлягає. Наразі обставини цього дивного інциденту з'ясовують правоохоронці.
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Проїхався з вітерцем. В американському штаті Південна Кароліна на гачок рибальської вудки потрапила акула. Не зумівши вибратися з пастки - хижак 10 хвилин тягав човен із чоловіком за собою. Сам рибалка зазначив, що через акул погано клювали форель і елопси. Утім, каже, все одно добре провів час, адже не щодня таке трапляється.
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