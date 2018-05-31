В Киеве прошел Международный торговый форум [ Редактировать ]
"Мэйд ин Юкрейн". Доля украинских производителей на международных рынках будет расти. В этом уверен президент торгово-промышленной палаты Украины. По его словам, украинский товар уже доказал свое качество на отечественном рынке.
Перспективы его продвижения за рубежом украинские бизнесмены обсудили сегодня с представителями десяти стран мира во время Международного торгового форума в Киеве. Интересовались гости не только товарами, но и услугами. В частности - медицинскими
"К нам часто приезжают и заграницы иностранцы на лечение, я всегда только за медицинский туризм в Украине. К нам приезжают американцы, итальянцы, европейцы. К нам приезжают из ближнего востока люди, потому что в Украине не дорогие лечения, качественное лечение не хуже чем в Европе. Оборудование инструментарий на самом высоком уровне", - говорит Cалим Карамэ, волонтер, владелец стоматологической клиники.
"Наша задача благодаря сегодняшнему мероприятию показать миру, что товар и продукты с маркой "сделано в Украине" - это очень высококачественный, это очень вкусный, хороший надежный продукт, и я думаю, что с каждым годом, с каждым будет все больше и больше украинских товаров на полках Европейского Союза, Азии, Америки, Африки", - сказал Геннадий Чижиков, президент торгово-промышленной палаты Украины.
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