Сначала поднять зарплаты и пенсии, а уже потом думать о повышении тарифов на газ. Такую схему предлагают в "Радикальной партии". Там возмущены заоблачными премиями для руководителей "Нафтогаза". Лидер политсилы даже написал петицию с требованием уволить Андрея Коболева с должности главы этой госкомпании. Депутат уверен - пока руководство монополиста выписывает себе миллионные выплаты, оно не имеет морального права говорить о повышении тарифов.

"Сьогодня собівартість видобутку нашого газу 1.5 -2 тисячі гривень. Ми платимо по 8 тисяч гривень за 1000 кубів, вони хочуть зробити 11. Щоб собі по $40 мільйонів премії виплачувати. Я написав листа до Гройсмана звільнити Коболева з посади голови "Нафтогазу", не може бути таких космічних премій, не може бути коли мыльйони людей на 1,5 тисячи гривень пенсій", - сказал Олег Ляшко, народный депутат Украины, лидер "Радикальной партии".