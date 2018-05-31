Бразилия станет победителем чемпионата мира по футболу в России с вероятностью в почти 17%. К такому выводу пришли ученые из австрийского Университета Инсбрука.

"У Бразилии максимально высокие шансы на победу - вероятность ее чемпионства составляет около 16,6%. За ней следует Германия - она победит с вероятностью в 15,8%, и еще две команды, Испания и Франция, могут стать первыми с шансом в 12%. Наиболее вероятный финал - встреча Бразилии и Германии", - говориться в исследовании.

Сборная России выйдет из группы с вероятностью примерно в 65%, она находится в первой половине таблицы, занимая 12-е место, уступая Хорватии и Португалии, но обгоняя Польшу, Данию и Мексику.

Самой слабой командой чемпионата станет Панама, а за ней следуют Саудовская Аравия, Тунис и Иран.

Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ планируют серию терактов на ЧМ-2018.