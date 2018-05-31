ЧМ-2018: математики предсказали победителя [ Редактировать ]
Бразилия станет победителем чемпионата мира по футболу в России с вероятностью в почти 17%. К такому выводу пришли ученые из австрийского Университета Инсбрука.
"У Бразилии максимально высокие шансы на победу - вероятность ее чемпионства составляет около 16,6%. За ней следует Германия - она победит с вероятностью в 15,8%, и еще две команды, Испания и Франция, могут стать первыми с шансом в 12%. Наиболее вероятный финал - встреча Бразилии и Германии", - говориться в исследовании.
Сборная России выйдет из группы с вероятностью примерно в 65%, она находится в первой половине таблицы, занимая 12-е место, уступая Хорватии и Португалии, но обгоняя Польшу, Данию и Мексику.
Самой слабой командой чемпионата станет Панама, а за ней следуют Саудовская Аравия, Тунис и Иран.
Ранее сообщалось, что боевики ИГИЛ планируют серию терактов на ЧМ-2018.
по теме
Как снизить риск преждевременной смерти: простой способ
В исследовании приняли участие 2 281 человек из 11 стран Европы
Футболистам запретили требовать видеоповторы
Эксперты международного совета футбольных ассоциаций IFAB ввели новое правило. Отныне игрок, который во время спорной ситуации жестами призывает судью задействовать видеоповтор - будет наказывать желтой карточкой.
Как похудеть: ученые назвали неожиданный продукт
Ученые изучили 46 мужчин и женщин в возрасте от 21 до 69 лет.
Лишний вес приносит пользу - ученые
У пациентов с лишним весом, попавших в больницу с каким-либо инфекционным заболеванием, в два раза больше шансов выжить
5 научных причин просыпаться рано
Ученые считают, что жаворонки - гораздо более успешны, активны и довольны жизнью.