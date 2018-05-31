Суд арестовал подозреваемого в организации убийства Бабченко [ Редактировать ]
Подозреваемого в организации несостоявшегося убийства журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа суд взял под стражу на два месяца в качестве меры пресечения.
Такое решение принял вечером, 31 мая, Шевченковский районный суд Киева, передает "Интерфакс-Украина".
Как сообщалось 29 мая, в Киеве в злоумышленник выстрелил в спину журналисту Аркадию Бабченко, от чего тот якобы скончался в машине скорой помощи.
30 мая выяснилось, что Аркадий Баченко жив. Его смерть инсценировала СБУ для раскрытия преступления.
В СБУ сообщили, что убийство Бабченко заказали ветерану АТО. Также были раскрыты детали проведенной спецоперации.
Позже выяснилось, что у киллера было еще одно задание.
Кроме того, СБУ обнародовала два видео с задержанием заказчика убийства Аркадия Бабченко и фрагментом разговора между заказчиком и исполнителем.
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