Росія змушує політв'язня Кольченка змінити громадянство [ Редактировать ]
Олександра Кольченка змушують взяти російське громадянство. Про це проекту "Крим. Реалії" розповіла мати активіста. Напередодні незаконно засуджений у Росії українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.
Про це повідомив адвокат Кольченка - Андрій Лепьохін. Сам Олег Сенцов голодує вже 19 день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів, утримуваних на території РФ.
Нагадаю, Сенцова та Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року, їх звинуватили в організації терактів на окупованому півострові. Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років. Обидва своєї провини не визнали.
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