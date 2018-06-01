Олександра Кольченка змушують взяти російське громадянство. Про це проекту "Крим. Реалії" розповіла мати активіста. Напередодні незаконно засуджений у Росії українець Олександр Кольченко оголосив голодування з вимогою звільнити режисера Олега Сенцова.

Про це повідомив адвокат Кольченка - Андрій Лепьохін. Сам Олег Сенцов голодує вже 19 день. Він вимагає звільнити всіх 64 українських політв'язнів, утримуваних на території РФ.

Нагадаю, Сенцова та Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року, їх звинуватили в організації терактів на окупованому півострові. Сенцова засудили до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років. Обидва своєї провини не визнали.