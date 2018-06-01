В Італії сформують новий кабінет міністрів [ Редактировать ]
Уряду в Італії - бути. Популісти з "Руху п'яти зірок" і націоналістична партія "Ліга" домовилися про новий кабінет міністрів. Його має очолити професор права Джузеппе Конте.
Це вже друга спроба політсил сформувати уряд. Першу пропозицію заветував президент - через кандидата на посаду міністра економіки - відомого євроскептика. Переможці парламентських виборів не могли домовитися декілька місяців. Президент країни вже навіть запропонував створити тимчасовий уряд і готуватися до перевиборів.
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