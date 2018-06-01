Гройсман призвал усилить санкции против России на встрече с иностранными журналистами

Сегодня же Владимир Гройсман пообщался с иностранными журналистами. Вопросы в основном касались конфликта на Донбассе. Премьер заявил, что санкции против Москвы должны усиливаться. Поскольку ситуация все больше накаляется и все больше жертв - среди мирных жителей.