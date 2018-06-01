В НАСА отчитались о результатах поиска экзопланет

Охотник за планетами. Телескоп НАСА для поиска экзопланет прислал первое фото. На нем - больше 200 тысяч звезд. Самая заметная - Хадар - видна внизу. Она одна из самых ярких на небе. Пока это тестовый снимок, фотографии высокого качества появятся в июне.