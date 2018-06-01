Науковці NASA створили симулятор подорожей на інші планети [ Редактировать ]
На гостини до прибульців, не виходячи з квартири. Американська космічна агенція випустила симулятор подорожей екзопланетами.
Спеціальна програма дає змогу побачити поверхню відомих астрономам планет за межами Сонячної системи. Пейзаж - гіпотетичний, але створений на основі реальних наукових досліджень.
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