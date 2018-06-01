Кому нельзя есть баклажаны [ Редактировать ]
Баклажаны, как всем нам известно, содержат много питательных веществ, которые необходимы для человека. Однако, как оказалось, они могут приносить не только пользу, а иногда и вовсе быть опасными для здоровья. Об этом пишет Tvoymalysh.
Когда баклажаны могут быть опасны?
Баклажаны опасны для здоровья в том случае, когда при приготовлении пищи используются перезревшие овощи, в которых содержится токсичный соланин, вызывающий отравление.
Молодой подходящий для приготовления пищи плод можно отличить по блестящей и эластичной его поверхности без пятен и вмятин.
Независимо от рецепта блюда во избежание отравления специалисты рекомендует вымачивать перед приготовлением баклажаны в подсоленной воде в течение получаса.
Кому нельзя есть баклажаны?
Не стоит употреблять баклажаны людям с патологиями пищеварительной системы: язвой желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритом и диспепсией.
Пациентам с сахарным диабетом стоит учитывать, что баклажаны - это продукт с низким содержанием углеводов и калорий, поэтому увлечение «баклажанными» диетами может спровоцировать гипогликемию.
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