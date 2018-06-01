Вы не поверите, но кое-какие продукты могут храниться вечно, конечно, если они находятся в соответствующих условиях. Другие можно хранить всего пару дней. Об этом пишет Flytothesky.

● Замороженная зелень: один год

Зелень очень быстро увядает, поэтому вы можете мелко ее нарезать, разложить по формочкам, добавить воду или оливковое масло и заморозить. Потом вы можете класть эти кубики в любое блюдо, вплоть до коктейлей.

● Замороженные фрукты: один год

Свежие фрукты великолепны, но их замороженный вариант тоже неплох. Фрукты могут добавить аромат в любое блюдо, или же вы можете использовать их для взбивания коктейлей.

● Замороженные овощи: полтора года

Замороженные овощи столь же питательны, как и свежие, а иногда даже больше, потому что они замораживаются сразу после сбора. Питательные вещества, такие как витамин С, теряются с течением времени при хранении овощей в обычных условиях, а вот в замороженных овощах (например, стручковой фасоли) они сохранятся.

● Ореховые масла: два года

Если вы любите масло из орехов (арахис, миндаль, кешью), вы можете запастись и хранить его до двух лет. Однако, если вы уже открыли баночку, то срок ее "жизни" сокращается до шести месяцев.

● Маринованные овощи: два года

Маринование - это процесс, который был разработан специально для сохранения овощей в течение длительных периодов времени. Закрытая банка огурцов может стоят в вашей кладовке до двух лет. А когда вы ее вскроете, то до года можете хранить в холодильнике.

● Орехи: два года

В герметичном пакете или контейнере орехи могут храниться до двух лет в морозилке. Особенно "выносливым" является миндаль. Твердая структура ореха помогает сохранить свежесть, а еще в миндале меньше жиров и больше витамина Е, что означает меньший риск прогорклости.

● Консервированные бобовые: два или более года

Консервированные бобовые начинают терять свою влажность через один-два года. После этого вам, возможно, придется готовить их дольше, но они все еще пригодны к употреблению.

● Консервированная рыба: три года

Рыбные консервы могут храниться три года в прохладном сухом месте. После открытия содержимое рекомендуется держать в холодильнике в течение трех-четырех дней или замораживать на срок не более двух месяцев.

● Бальзамический уксус: четыре года

Уксус может стоять в кладовке от трех до четырех лет. Хранить его нужно в плотно закрытой таре, в прохладном темном месте, вдали от тепла или солнечного света. Если вы часто открываете бутылку с уксусом, то лучше закончить ее в течение двух лет, но в целом он безопасен для использования неограниченно долго.

● Чечевица и бобовые: бессрочно

В высушенном виде они могут храниться бесконечно, но уже через год вам может потребоваться немного больше времени на их приготовление. Храните бобовые в герметичном стеклянном контейнере в прохладном, темном и сухом месте. Промывать и замачивать их нужно только непосредственно перед использованием.

● Коричневый сахар: бессрочно

Не оставляйте пакет с сахаром открытым при хранении. Переложите его в воздухонепроницаемую стеклянную банку, а затем уберите куда-нибудь в прохладное, темное и сухое место. То же самое касается и хранения белого сахара.

● Соль: бессрочно

Соль является одной из самых старых приправ в мире и хранится бесконечно. Положите соль в герметичный контейнер или пакет и храните ее в прохладном сухом месте.

● Рис: бессрочно

Рис потребляет более половины земного населения, а кто-то питается им ежедневно. Поместите сырой рис в контейнер или пакет (плотно закрытый) и положите в прохладное и сухое место. При правильном хранении его срок годности неограничен.

● Мед: бессрочно

Мед - это удивительный продукт, который не портится. Ученые нашли его даже в египетской гробнице возрастом в 3 тысячи лет, и мед был все еще съедобен. Некоторые компании ставят дату истечения срока годности на упаковке, то есть будьте готовы к тому, что мед может засахариться, но хранится он действительно вечно.

Читайте также, кому нельзя есть баклажаны.