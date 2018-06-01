Срок годности: как хранить некоторые продукты [ Редактировать ]
Вы не поверите, но кое-какие продукты могут храниться вечно, конечно, если они находятся в соответствующих условиях. Другие можно хранить всего пару дней. Об этом пишет Flytothesky.
● Замороженная зелень: один год
Зелень очень быстро увядает, поэтому вы можете мелко ее нарезать, разложить по формочкам, добавить воду или оливковое масло и заморозить. Потом вы можете класть эти кубики в любое блюдо, вплоть до коктейлей.
● Замороженные фрукты: один год
Свежие фрукты великолепны, но их замороженный вариант тоже неплох. Фрукты могут добавить аромат в любое блюдо, или же вы можете использовать их для взбивания коктейлей.
● Замороженные овощи: полтора года
Замороженные овощи столь же питательны, как и свежие, а иногда даже больше, потому что они замораживаются сразу после сбора. Питательные вещества, такие как витамин С, теряются с течением времени при хранении овощей в обычных условиях, а вот в замороженных овощах (например, стручковой фасоли) они сохранятся.
● Ореховые масла: два года
Если вы любите масло из орехов (арахис, миндаль, кешью), вы можете запастись и хранить его до двух лет. Однако, если вы уже открыли баночку, то срок ее "жизни" сокращается до шести месяцев.
● Маринованные овощи: два года
Маринование - это процесс, который был разработан специально для сохранения овощей в течение длительных периодов времени. Закрытая банка огурцов может стоят в вашей кладовке до двух лет. А когда вы ее вскроете, то до года можете хранить в холодильнике.
● Орехи: два года
В герметичном пакете или контейнере орехи могут храниться до двух лет в морозилке. Особенно "выносливым" является миндаль. Твердая структура ореха помогает сохранить свежесть, а еще в миндале меньше жиров и больше витамина Е, что означает меньший риск прогорклости.
● Консервированные бобовые: два или более года
Консервированные бобовые начинают терять свою влажность через один-два года. После этого вам, возможно, придется готовить их дольше, но они все еще пригодны к употреблению.
● Консервированная рыба: три года
Рыбные консервы могут храниться три года в прохладном сухом месте. После открытия содержимое рекомендуется держать в холодильнике в течение трех-четырех дней или замораживать на срок не более двух месяцев.
● Бальзамический уксус: четыре года
Уксус может стоять в кладовке от трех до четырех лет. Хранить его нужно в плотно закрытой таре, в прохладном темном месте, вдали от тепла или солнечного света. Если вы часто открываете бутылку с уксусом, то лучше закончить ее в течение двух лет, но в целом он безопасен для использования неограниченно долго.
● Чечевица и бобовые: бессрочно
В высушенном виде они могут храниться бесконечно, но уже через год вам может потребоваться немного больше времени на их приготовление. Храните бобовые в герметичном стеклянном контейнере в прохладном, темном и сухом месте. Промывать и замачивать их нужно только непосредственно перед использованием.
● Коричневый сахар: бессрочно
Не оставляйте пакет с сахаром открытым при хранении. Переложите его в воздухонепроницаемую стеклянную банку, а затем уберите куда-нибудь в прохладное, темное и сухое место. То же самое касается и хранения белого сахара.
● Соль: бессрочно
Соль является одной из самых старых приправ в мире и хранится бесконечно. Положите соль в герметичный контейнер или пакет и храните ее в прохладном сухом месте.
● Рис: бессрочно
Рис потребляет более половины земного населения, а кто-то питается им ежедневно. Поместите сырой рис в контейнер или пакет (плотно закрытый) и положите в прохладное и сухое место. При правильном хранении его срок годности неограничен.
● Мед: бессрочно
Мед - это удивительный продукт, который не портится. Ученые нашли его даже в египетской гробнице возрастом в 3 тысячи лет, и мед был все еще съедобен. Некоторые компании ставят дату истечения срока годности на упаковке, то есть будьте готовы к тому, что мед может засахариться, но хранится он действительно вечно.
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