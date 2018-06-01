Выход из СНГ: Украина отзывает дипломатов [ Редактировать ]
В соответствии с поручением президента Украина отзывает двух дипломатов из состава уставных органов СНГ.
Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ Министерства иностранных дел Украины.
Как сообщает МИД, несмотря на то, что в свое время Украина не подписала Устав СНГ, представители государства до 2014 года принимали полноформатное участие в работе трех уставных органов Содружества - Совета глав государств, Совета глав правительств и Совета министров иностранных дел.
После 2014 года Украина прекратила свое участие в деятельности этих органов.
Также Украина имела квотные должности в координационном органе СНГ - Исполнительном комитете, но в 2014 году отозвала своих представителей и с тех пор не заполняет данные квоты.
Напомним, президент Украины ввел в действие решение о выходе из СНГ.
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