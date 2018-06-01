В государственном порту "Черноморск" скандал: руководитель предприятия Сергей Сечкин откровенно незаконными методами вытесняет неугодные ему компании. Он старается не допустить к работе буксиры крупнейшего мирового оператора P&O Maritime, дочки одного из крупнейших портовых операторов в мире DP World (ОАЭ). Беспрецедентное давление оказывается не только на саму P&O Maritime Ukraine, но и на ее клиентов, сообщает "Обозреватель".

30 мая крупная агентская компания "Старк Шиппинг" получила от заместителя директора по эксплуатации ГП "Морской торговый порт "Черноморск" уведомление о разрыве договора о предоставлении услуг плавсредствами портового флота, несмотря на то что "Старк Шиппинг" является одним из основных заказчиков в порту услуг буксирного обеспечения, швартовых операций и работы вспомогательного флота. О причинах разрыва в документе не говорится.

До этого порт "Черноморск" фактически отказал компании "Старк Шиппинг" в предоставлении обслуживания плавсредствами порта танкера с подсолнечным маслом, который был заведен в "Черноморск" буксирами P&O Ukraine.

Как объяснил представитель компании, из-за большой отходной осадки танкера его погрузка возможна только с применением понтонов между причалом и бортом судна, что является стандартной практикой в порту Черноморск на протяжении более 10 лет. "Но оказалось, что понтоны якобы вывели на внеплановый ремонт. Хотя ещё за три дня до этого они были в рабочем состоянии, использовались на нашем же судне и явно не требовали ремонта", - рассказали в компании.

Представитель "Старк Шиппинг" предполагает, что руководство порта таким образом хочет дать сигнал рынку: сотрудничество с P&O Maritime чревато последствиями.

По словам Михаила Соколова, директора P&O Ukraine, поначалу буксиры компании P&O Ukraine вообще не пускали в Черноморск. Сотрудники АМПУ запрашивали дополнительные документы для предоставления разрешения на работу компании в Черноморске, хотя все необходимые докуметы для выполнения такой работы уже находились у них.

"Нам, как провайдеру буксирных услуг мирового уровня, очень неприятно осознавать, что выбор нашей компании клиентами ведет к таким последствиям. Мы надеемся, что профильное министерство и руководство нашего государства даст заслуженную оценку действиям сотрудников порта "Черноморск", - заявили в компании.

Сейчас буксирные услуги в Черноморске предоставляются по весьма странной схеме. На балансе госпредприятия находится 10 буксиров, из которых используются только 4.

Тем временем, в порту работает другая частная компания, занявшая нишу буксирного бизнеса. По данным участников рынка, ни она сама, ни ее клиенты не испытывает сложностей в работе. В Черноморском порту компания использует государственные буксиры. При отсутствии заказов государство не получает доход, но несет все расходы, связанные с эксплуатацией судов.

Примечательно, что и.о. директора порта "Черноморск" Сергей Сечкин, назначенный на эту должность в сентябре прошлого года, находится в поле зрения прокуратуры. Ведется досудебное расследование относительно ГП "Белгород-Днестровский морской торговый порт", который Сечкин возглавлял ранее. В материалах дела – госзакупки по завышенным ценам и махинации с ГСМ, кража имущества порта и несвоевременное дноуглубление. Подозревается Сечкин и в давлении на частных стивидоров с целью создания благоприятных условий для работы приближенных к нему компаний.

Компания "Старк Шиппинг", основанная в 2014 году, является одним из крупнейших судовых агентов Украины. Компания оказывает услуги во всех украинских портах, среди ее клиентов – крупнейшие международные трейдеры и судовладельцы. Уже 3 года подряд является крупнейшим танкерным агентом в Украине и одним из крупнейших налогоплательщиков в морской отрасли страны.

В начале 2018 года компания P&O Maritime (Великобритания), которая входит в состав DP World (ОАЭ), приобрела контроль в украинской компании LB Shipping, предоставляющей буксирные услуги. В апреле LB Shipping была переименована в P&O Maritime Ukraine.