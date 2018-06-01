День защиты детей: Порошенко подчеркнул важность охраны детства [ Редактировать ]
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Обеспечение и защита прав детей является приоритетной задачей государственной политики Украины.
Это отметил Президент Петр Порошенко в поздравлении по случаю Дня защиты детей, опубликованном на сайте Главы государства.
"Забота о подрастающем поколении, поддержка семьи, обеспечения и защита прав детей - приоритетные задачи государственной политики Украины. Совместными усилиями органов государственной власти, местного самоуправления, общественности и общества мы создаем условия для целостного и гармоничного развития детей, заботимся о счастье и благополучии каждого ребенка", - отметил Порошенко.
Он также обратил внимание на важность реформ в сфере охраны детства.
"Внедрение новой украинской школы, повышение качества медицинских услуг, реформирование системы институционного надзора и воспитания детей, разработка новых стандартов социальных услуг - это неполный перечень наших действий, направленных на то, чтобы каждый ребенок имел возможность расти в семье, развиваться в соответствии со своими возможностями и потребностями, получать необходимую поддержку и помощь на уровне общества", - сказал президент.
Он также отметил, что от взрослого поколения зависит, каким будет детство детей, и кем они вырастут. "Давайте окружим все детей любовью и заботой, согреем теплом своих сердец, наполним их жизнь радостью и уверенностью в себе", - призвал Президент.
Порошенко пожелал детям хорошего настроения, успехов в учебе, реализации своих талантов и воплощения самых заветных желаний, а еще мира и согласия каждому ребенку.
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