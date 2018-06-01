В НАТО призвали Россию прекратить вмешательство в Украину [ Редактировать ]
В ходе заседания Совета Россия-НАТО страны-члены Североатлантического альянса призвали Россию прекратить вмешательство в Украине, а также оставить попытки нарушить единство Альянса. Об этом в Twitter сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает УНН.
"США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. В ходе сегодняшней встречи союзники НАТО обратились к России с общим посланием: прекратите вмешательство в Украине и прекратите злонамеренную деятельность и попытки разделить наш Альянс", - заявила она.
На сайте НАТО сообщается, что заседание состоялось на уровне послов, обсуждение коснулось ряда тем, включая ситуацию в Украине, а также вопроса военной деятельности, прозрачности и уменьшения рисков.
В официальном сообщении подчеркивается, что подход НАТО к России является последовательным: практическое сотрудничество было приостановлено в 2014 году из-за агрессии России в Украине.
Между тем в организации приветствуют двусторонний диалог между НАТО и Россией, что в итоге должно привести "к более предсказуемым отношениям и повышению взаимной безопасности".
Напомним, в НАТО поддерживают интеграцию Украины в Альянс.
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