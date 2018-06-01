В ходе заседания Совета Россия-НАТО страны-члены Североатлантического альянса призвали Россию прекратить вмешательство в Украине, а также оставить попытки нарушить единство Альянса. Об этом в Twitter сообщила посол США в НАТО Кей Бейли Хатчисон, передает УНН.

"США поддерживают политику сдерживания, обороны и диалога в отношении России. В ходе сегодняшней встречи союзники НАТО обратились к России с общим посланием: прекратите вмешательство в Украине и прекратите злонамеренную деятельность и попытки разделить наш Альянс", - заявила она.

На сайте НАТО сообщается, что заседание состоялось на уровне послов, обсуждение коснулось ряда тем, включая ситуацию в Украине, а также вопроса военной деятельности, прозрачности и уменьшения рисков.

В официальном сообщении подчеркивается, что подход НАТО к России является последовательным: практическое сотрудничество было приостановлено в 2014 году из-за агрессии России в Украине.

Между тем в организации приветствуют двусторонний диалог между НАТО и Россией, что в итоге должно привести "к более предсказуемым отношениям и повышению взаимной безопасности".

Напомним, в НАТО поддерживают интеграцию Украины в Альянс.