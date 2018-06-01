Во время учебного полета разбился самолет, никто не выжил [ Редактировать ]
В Венгрии, между городами Паган и Саланта, разбился небольшой самолет eFusion. Об этом сообщает портал Index.hu.
Инцидент произошел утром 31 мая, когда самолет совершал учебный полет.
"Самолет разбился вскоре после взлета и загорелся в результате столкновения с землей. Причина падения еще неизвестна", - рассказали в местной полиции.
Пилоту и пассажиру самолета спастись не удалось, они погибли. Самолет упал на кукурузное поле в полутора километрах от аэропорта Печ. На месте падения образовались выжженные участки диаметром от 5 до 10 метров.
Напомним, в Польше разбился самолет, есть жертвы.
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