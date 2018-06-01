В Венгрии, между городами Паган и Саланта, разбился небольшой самолет eFusion. Об этом сообщает портал Index.hu.

Инцидент произошел утром 31 мая, когда самолет совершал учебный полет.

"Самолет разбился вскоре после взлета и загорелся в результате столкновения с землей. Причина падения еще неизвестна", - рассказали в местной полиции.

Пилоту и пассажиру самолета спастись не удалось, они погибли. Самолет упал на кукурузное поле в полутора километрах от аэропорта Печ. На месте падения образовались выжженные участки диаметром от 5 до 10 метров.

Напомним, в Польше разбился самолет, есть жертвы.