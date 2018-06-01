У лікарні Дніпра помер поранений на Донбасі військовий [ Редактировать ]
Цієї ночі в лікарні Мечникова у Дніпрі від важких поранень помер боєць Микола Метлінський. 25 травня старший сержант ЗСУ під час обстрілу бойовиками прикрив власним тілом свою доньку, яка служила санінструктором разом із батьком. За інформацією головного лікаря шпиталю Сергія Риженка, минулої ночі медики чотири рази реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося. Напередодні у цій же лікарні померли ще двоє українських захисників. Юрій Довганик одержав тяжкі травми внаслідок обстрілу бойовиків. Костянин Гранів був смертельно поранений у голову ворожим снайпером.
"Все делаем для того чтобі ребята вижили однако, не все в силах врачей. Последние герои которые погибли в больнице Мечникова, еще изначальне не имели шансов на жизнь, но до конца мы не теряли надежду, спасая их перливая кровь, И делали тяжелейшие операции. Чтобы хотя бы на волосок приблизить их к жизни", - говорить Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова.
по теме
Закрыл собой дочь от обстрела: в больнице скончался военный
В областной клинической больнице Мечникова в Днепре умер военный ВСУ, который, ценой собственной жизни, 25 мая спас на Донбассе свою дочь.
У лікарню Дніпра направили п'ятьох поранених бійців
До Дніпра за вихідні доправили п'ятьох бійців. У них - осколкові та кульові поранення. Двоє армійців - у вкрай тяжкому стані. До транспортування довелося залучати санітарну авіацію.
Под Днепром нашли десятки мешков с вещами погибших бойцов (фото)
Полиция Днепропетровской области отреагировала на обнаружение депутатом горсовета Кривого Рога Николаем Колесником 36 мешков с вещами погибших под Иловайском бойцов на территории фермерского хозяйства, вблизи поселка Таромское.
Под Днепром нашли вещи погибших в Иловайском котле (видео)
Зарытая память. В Днепропетровской области волонтеры нашли в земле десятки мешков с вещами бойцов, погибших в Иловайском котле. Все это было в фермерских угодьях.
У Дніпрі лави Нацполіції поповнили 260 молодих офіцерів
Новобранцями сьогодні поповнилися і лави Нацполіції України. З Дніпропетровського університету внутрішніх справ випустилися 260 молодих офіцерів, які отримали погони лейтенантів поліції.
Житлові квартали Чермалика потрапили під ворожий обстріл
Трьох українських військових поранено на Сході минулої доби. За даними штабу операції об'єднаних сил, за добу - 26 прицільних ворожих обстрілів. Російсько-окупаційні війська застосовували заборонену зброю - міномети та артилерію 122-го калібру.