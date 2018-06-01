Цієї ночі в лікарні Мечникова у Дніпрі від важких поранень помер боєць Микола Метлінський. 25 травня старший сержант ЗСУ під час обстрілу бойовиками прикрив власним тілом свою доньку, яка служила санінструктором разом із батьком. За інформацією головного лікаря шпиталю Сергія Риженка, минулої ночі медики чотири рази реанімували чоловіка, проте врятувати його не вдалося. Напередодні у цій же лікарні померли ще двоє українських захисників. Юрій Довганик одержав тяжкі травми внаслідок обстрілу бойовиків. Костянин Гранів був смертельно поранений у голову ворожим снайпером.

"Все делаем для того чтобі ребята вижили однако, не все в силах врачей. Последние герои которые погибли в больнице Мечникова, еще изначальне не имели шансов на жизнь, но до конца мы не теряли надежду, спасая их перливая кровь, И делали тяжелейшие операции. Чтобы хотя бы на волосок приблизить их к жизни", - говорить Сергій Риженко, головний лікар Дніпропетровської обласної клінічної лікарні імені І. І. Мечникова.