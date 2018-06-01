Розвиток портової інфраструктури України є питанням національної безпеки. Про це заявив сьогодні на Одещині Петро Порошенко. Біля одного з причалів порту "Південний" він відкрив перший комплекс нового зернового терміналу.

Презентуючи інвестиційний проект, Порошенко зазначив, що це унікальний приклад співпраці держави і бізнесу, завдяки якому Україна підвищить свою конкурентно-здатність на міжнародному ринку. Вартість проекту - сто п'ятдесят мільйонів доларів.

Термінал дозволить значно збільшити перевалку сільськогосподарської продукції. А це, за словами Глави держави, - надзвичайно важливо саме зараз, коли країна постійно нарощує виробництво зернових.

"Сорок п'ять-п'ятдесят мільйонів тонн зерна на рік - сьогодні вже врожай, якого ніхто не дивує! Це стабільно те, чого досягає Україна. Левова частина йде на експорт - забезпечуючи стабільність нашої національної грошової одиниці, забезпечуючи валютний і платіжний баланси України Я думаю, що це свідчення того, що ми мислимо стратегічно, розвиваємося стратегічно і з впевненістю дивимося у майбутнє", - говорить Петро Порошенко, президент України.