Главой Министерства ветеранов станет давний соратник президента Украины Петра Порошенко и его бывший пресс секретарь Ирина Фриз, сообщают СМИ.

"Министром ветеранов хотят назначить Ирину Фриз. Ее будет лоббировать президент", - сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники в окружении президента.

Отметим, что сейчас Ирина Фриз является народным депутатом, входит в комитет по национальной безопасности и обороны и является главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.

Ранее сообщалось, что Кабмин оплатит отдых ветеранов в санаториях.