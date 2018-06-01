Министерство ветеранов возглавит бывший пресс-секретарь Порошенко - СМИ [ Редактировать ]
Главой Министерства ветеранов станет давний соратник президента Украины Петра Порошенко и его бывший пресс секретарь Ирина Фриз, сообщают СМИ.
"Министром ветеранов хотят назначить Ирину Фриз. Ее будет лоббировать президент", - сообщает "Апостроф" со ссылкой на источники в окружении президента.
Отметим, что сейчас Ирина Фриз является народным депутатом, входит в комитет по национальной безопасности и обороны и является главой постоянной делегации Украины в Парламентской ассамблее НАТО.
Ранее сообщалось, что Кабмин оплатит отдых ветеранов в санаториях.
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