Мусульмане Германии протестуют против крестов на крышах зданий [ Редактировать ]
Мусульманские группы Германии обвинили баварское правительство в двойных стандартах из-за нового постановления, которое требует установить христианские кресты на все административные здания этого в основном католического южного региона, передает Reuters.
В Германии нет запрета на ношение мусульманскими женщинами платка, хотя в некоторых землях действуют ограничения на ношение платков и другой мусульманской религиозной одежды в залах судебных заседаний и школах.
Маркус Седер, премьер-министр Баварии от консервативной партии Христианско-социального союза (ХСС), представил указ о крестах в апреле, вызвав бурную реакцию со стороны оппозиционных политиков и известных священнослужителей.
Мусульманские организации заявляют, что запрет женщинам носить платки на государственных должностях в баварской столице Мюнхене на фоне постановления о крестах составляет "двойные стандарты".
"У нас, мусульман, нет проблем ни с крестом, ни с ценностью религии в общественной жизни. Однако нейтралитет правительства должен оставаться защищенным", - заявил глава мусульманской организации Айман Мазек.
"Устанавливать христианские символы, запрещая исламские, еврейские и другие символы на публике - это не работает", - сказал Мазек.
Около 4 миллионов мусульман живут в Германии, что делает их крупнейшим религиозным меньшинством.
На всех административных зданиях Баварии с 1 июня будут установлены кресты. Школам, музеям и театрам будут рекомендовать сделать то же самое.
Седер считает, что такое решение не является нарушением конституции и религиозного нейтралитета.
Тем временем в Дании запретили мусульманскую одежду.
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