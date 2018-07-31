Марс приблизиться до Землі на мінімальну відстань [ Редактировать ]
Марс стає ближчим. Сьогодні відстань від Землі до червоної планети буде найменшою за останні 15 років.
На нічному небі помаранчево-червоний Марс здаватиметься ще яскравішим, ніж зазвичай. Це явище називається великим протистоянням планет. Воно виникає завдяки специфічній формі орбіт Землі і Марса - вони еліптичні і дещо нахилені одна до одної.
Утім, зближення планет щоразу неоднакові. На мінімально можливу відстань востаннє Марс підходив до Землі 60 тисяч років тому.
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