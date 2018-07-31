Свободное падение. Буквально за неделю существенно подорожал доллар. Уже сейчас в столичных обменниках он стоит не меньше 27 гривен. И как говорят эксперты - это не предел.

Чего ждать украинцам от резких скачков расскажет Даниил Снисар.

Укреплять свои позиции на валютном рынке гривня начала в конце мая. Полтора месяца национальная валюта ежедневно понемногу прибавляла в цене. Еще на прошлой неделе доллар в обменниках стоил 26 гривен 10 копеек. Спустя несколько дней гривня девальвировала, потеряв более 90 копеек. В НБУ уверяют, дескать, это обычное сезонное явление.

"Девальвація цього місяця, а конкретніше - останніх двох тижнів, була викликана декільками факторами. Активізувалася купівля, репатріація девидендів. Валюта купувалася для виведення її за кордон. Це девіденди від інвесторів. Інший фактор - це вивід інвесторами своїх коштів, які вони вкладали ще на почтаку року у державні цінні папери", - говорит Эмал Бахтари, руководитель проектов и программ департамента открытых рынков НБУ

Совпадение или нет, но девальвация нацвалюты началась одновременно с задержками по выплате пенсий. Тогда в Пенсионном фонде признали, что существует дефицит средств. По мнению экспертов, подобная ситуация может повториться. Ведь существенная часть поступлений в госказну напрямую зависит от курса доллара, цена которого в бюджете этого года заложена на уровне 29 гривен с небольшим.

"Слишком крепкая гривня плохо для бюджета. Они вынуждены будут откуда-то, наверное, напечатать эти деньги. В результате, конечно, сейчас будем видеть попытку инфляционной, эмиссионной накачки и закрытия вот этой дырки в бюджете, которая возникла из-за сильной гривни", - рассказал Эрик Найман, финансовый эксперт.

По словам экспертов, падать гривня будет и дальше. Уже зимой курс может преодолеть отметку в 30 за доллар.

"К зиме - выше 30 гривен за доллар. Нацбанк будет стараться мешать этому процессу через повышение учетной ставки. И тут вопрос, кто кого. То ли, Нацбанк будет очень агрессивным и будет очень сильно задирать процентные ставки. Тогда гривна хуже, чем 28 - не будет. Или Нацбанк будет все-таки не таким агрессивным. Тогда будет 30 и даже уже 32 накануне выборов", - говорит Эрик Найман, финансовый эксперт.

Падение курса отразится и на цене продуктов. Осенью их стоимость увеличится на два процента.

"Вже у вересні, у другій половині ми будемо мати до нашої зараз стандартної ціни, десь плюс два відсотки лише за рахунок девальвації. Плюс, дійсно у вересні прогнозуємо трошки зростання цін на овочі, на фрукти, на всі інші товари, зернові, хліб - по трошки. Тому, до стандартної ціни додасться ще й девальвація", - комментирует Алексей Дорошенко, Глава ассоциации поставщиков торговых сетей.

Финансисты считают, что ситуация может усугубиться. Ведь, о сотрудничестве с Международным Валютным фондом Украина так и не договорилась.