А в прифронтовом Краматорске свои войны. Между чиновниками и местными жителями. Скандал разгорелся из-за детей, которые отправились на отдых в Хорватию. За 4 года боевых действий в этой стране бесплатно отдохнули более 3-х тысяч ребят из зоны конфликта.

Но этим летом активисты обвинили организаторов в подлоге. Якобы вместо детей атошников и малообеспеченных на море отправили мажоров. Так ли это попыталась выяснить Ирина Баглай.

Дети из зоны военного конфликта, переселенцы, дети, отцы которых погибли на передовой, и те, чьи родители служат в армии. В группе, отправляющейся на бесплатный отдых в Хорватию - одаренные ребята, победители олимпиад и конкурсов. Так подписала это видео у себя на странице нардеп Мария Ионова. 100 школьников из разных регионов за счет правительства Хорватии поехали на побережье Адриатического моря. Но вместо радости, пост вызвал скандал в соцсетях. Жители Краматорска узнали на фото детей местных чиновников и предпринимателей.

"Наузнавали детей предпринимателей, детей сотрудников мэрии, вроде бы трех замов один ребенок и двое внуков и это возмущает чуть позже появилась формулировка, что это талантливые дети, которые не очень мягко говоря связаны с АТО", - рассказывает Андрей Романенко, журналист, координатор центра общественного контроля действий.

Еще больше людей возмутило то, что в аккаунтах счастливчиков, которые отправились на Адриатику этим летом, подборки красочных фотографий с предыдущих поездок на зарубежные курорты.

"Когда мы смотрим, что поехали дети, у которых социальные сети полны отчетами о поездках в Испанию, Турцию. Это дети талантливые имеют право на отдых, на поощрение, но надо заботиться о тех, кому повезло чуть меньше в жизни", - рассказывает Андрей Романенко, журналист, координатор центра общественного контроля действий.

Позже в соцсетях активисты бросили клич установить личности всех детей. Появились первые списки. И оказалось, что в краматорской группе дети не только местных чиновников, но и людей, приближенных к одному из организаторов поездки - депутата горсовета Лилии Кислициной. О возможности отправить ребят на курорт Кислицина сообщила на пресс-конференции еще весной. Чтобы выбрать, кто поедет, обратилась в центр помощи участникам АТО.

"Устно попросили подыскать детей из категории дети погибших участников АТО, которые проживали и проживают на территории Донецкой области. В итоге в течении чуть меньше месяца мы нашли 11 желающих, которые подпадали под критерии, по возрасту по наличию паспорта", - рассказал Сергей Гаков, руководитель центра помощи участникам АТО при Донецкой облгосадминистрации.

Позже, говорят в центре, родители пятерых ребят отказались от поездки по личным причинам.

"Смогли только 4 ребенка, почему 5 отказались, двое - в другом проекте принимают участие", - рассказал Сергей Гаков, руководитель центра помощи участникам АТО при Донецкой обладминистрации.

Обращалась Кислицина и в местное управление по вопросам образования. Условия были - по одному ребенку от каждой школы.

"Це мали бути обдаровані діти", - комментирует Марина Мозолева, начальник управления образования Краматорска.

Кроме того, говорят в управлении, организаторы смягчили условия по поводу обязательного наличия загранпаспорта у ребенка.

"Якщо має то це добре, але якщо не має - то дитині допоможуть в найкоротші терміни зробити. Тобто це не є перешкодою для того, щоб дитина могла потрапити", - комментирует Марина Мозолева начальник управления образования г. Краматорска.

И все же после, группу пришлось сократить почти вдвое. Причины организаторы не поясняют

Юрий Люлька - один из замов мэра. Его сын попал в группу как победитель 10 олимпиад местного уровня. Сам он переселенец из Донецка, но комментировать скандал и критерии отбора отказался.

"Нет, я никаких комментариев давать не буду, организатор поездки будет давать пресс-конференцию прокомментирует, а вы как родитель я комментариев, к сожалению, давать не могу".

Лилия Кислицина за рубежом, сопровождает группу в Хорватию. Там же и посол этой страны в Украине, пока с ними не удалось связаться. В городе ждут их пресс-конференцию и хотели бы увидеть весь список. Но раскрывать имена организаторы отказываются. Объясняют, хотят защитить детей от разборок и травли. А вот что касается состава группы, то половина это дети военнослужащих, утверждает куратор поездки Мария Ионова

"Більше 50 % загально зі 118 осіб в списку, це дітим військовослужбовців. І звичайно, що у нас першочергово була Донецька область, але в останній момент, у зв'язку з тим, що багато відмовилось, ми вдячні Львівській обласній адміністрації. Там поїхало 40 представників, там і діти військових, і діти загиблих небесної сотні, і з Закарпатської області, це діти відповідно військової бригади", - говорит Мария Ионова, народный депутат Украины.

Организаторы закон не нарушали. С этим активисты согласны.

"Мы четко понимаем, что это никак не связано с законом. Это не нарушение это вопрос морали", - рассказывает Андрей Романенко, журналист, координатор центра общественного контроля действий.

А учителя теперь опасаются, что первая такая поездка краматорских детей может стать последней.

"Напевне, Хорватська сторона вже не захоче приймати у себе гостей Для наших дітей це унікальна можливість", - рассказывает Марина Мозолева начальник управления образования г. Краматорска.

Тем временем прокуратура Краматорска уже открыла уголовное производство. И передала дело в областную полицию. Расследование будет вестись по статье мошенничество.