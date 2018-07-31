Сбежал через туалет: в Житомире разыскивают опасного преступника (фото) [ Редактировать ]
В Житомире от конвоя сбежал осужденный за разбой заключенный.
19-летнего осужденного доставили в медучреждение для проведения обследования из-за его жалобы на самочувствие. В это время он попросился в туалет, через окно которого и сбежал.
"Правоохранители устанавливают местонахождение Пузовикова Артема Игоревича, 28.08.1998 года рождения. Мужчина 31 июля около 13:10 сбежал из помещения Житомирского областного медицинского консультативно-диагностического центра через окно туалета", - сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
Мужчина в ноябре 2017 году был приговорен к 4 годам лишения свободы по статье "Разбой". Также он неоднократно привлекался к ответственности за незаконное обращение с наркотиками.
17 июля из одесской колонии общего режима №51 сбежали трое заключенных. Среди них был осужденный 153-й статье насильник.
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