Курс валют в Украине: что ожидать 1 августа [ Редактировать ]
Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,87 гривен за доллар.
Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.
Официальные курсы валют установлены на таком уровне:
- 2 686,6717 гривны за 100 долларов;
- 3 153,0779 гривны за 100 евро;
- 4,3090 гривны за 10 рублей.
Курс доллара на межбанке в продаже 31 июля 2018 года повысился на 10 копеек - до 26,97 грн/долл, курс в покупке повысился на 9 копеек - до 26,92 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 31,57 грн/евро.
Днями ранее в НБУ объяснили обвал курса нацвалюты.
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