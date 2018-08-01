Национальный банк Украины (НБУ) на 1 августа 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем ослабил курс гривны до 26,87 гривен за доллар.

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ.

Официальные курсы валют установлены на таком уровне:

2 686,6717 гривны за 100 долларов;

3 153,0779 гривны за 100 евро;

4,3090 гривны за 10 рублей.

Курс доллара на межбанке в продаже 31 июля 2018 года повысился на 10 копеек - до 26,97 грн/долл, курс в покупке повысился на 9 копеек - до 26,92 грн/долл. Курс евро в продаже повысился на 11 копеек - до 31,57 грн/евро.

Днями ранее в НБУ объяснили обвал курса нацвалюты.