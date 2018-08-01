Вже понад 60 людей у столиці отруїлися шаурмою. Серед хворих є навіть вагтні і семеро дітей. Перші потерпілі почали звертатися до лікарень напередодні - у всіх діагностували гостру кишкову інфекцію. Всі кіоски де вони купляли вуличну їжу - зараз зачинені. Поліція їх ретельно перевірить. Катерина Сривкова розкаже подробиці.

Підживився фаст-фудом - потрапив на лікарняне ліжко. За добу в столиці кількість постраждалих від отруєння шаурмою зросла більш ніж удвічі, і хворі продовжують надходити до міських лікарень. Напередодні повідомляли про 30 постраждалих, наразі їх уже понад 60. Серед них - є вагітні.

У всіх потерпілих діагностували гостру кишкову інфекцію. Отруєні купували шаурму в міських МАФах. 23 людини отруїлися після перекусу біля метро Дарниця, 25 - неподалік Поштової площі, решта - біля метро Лісова та Оболонь.

Правоохоронці наголошують: наразі всі кіоски, де постраждалі купували шаурму, зачинені. У поліції вже призначили судово-медичні експертизи та перевірку продуктів харчування в закладах. За фактом отруєння відкрили кримінальне провадження про порушення санітарних норм.

"Потерпілим, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує, вони вже перебувають удома. Попередній діагноз це гостра кишкова інфекція. Було вилучено обладнання, а також м'ясо, яке було надане на продаж. З приводу самого м'яса слід зазначити, що воно направлене на експертне дослідження. Щодо встановлення допустимої норми мікробіологічних об'єктів та видової приналежності м'яса", - говорить Ігор Каганець, старший слідчий слідчого відділу дніпровського управління поліції.

За словами інфекціоністів, захворювання протікає досить тяжко, з температурою під сорок, різкими болями в животі та блюванням. Клінічно симптоми схожі на сальмонельоз. Лікарі закликають - при перших ознаках отруєння одразу звертатися до медиків, адже зволікання може призвести до серйозних ускладнень.