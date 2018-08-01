Отруєння шаурмою у Києві: поліція відкрила кримінальне впровадження [ Редактировать ]
Вже понад 60 людей у столиці отруїлися шаурмою. Серед хворих є навіть вагтні і семеро дітей. Перші потерпілі почали звертатися до лікарень напередодні - у всіх діагностували гостру кишкову інфекцію. Всі кіоски де вони купляли вуличну їжу - зараз зачинені. Поліція їх ретельно перевірить. Катерина Сривкова розкаже подробиці.
Підживився фаст-фудом - потрапив на лікарняне ліжко. За добу в столиці кількість постраждалих від отруєння шаурмою зросла більш ніж удвічі, і хворі продовжують надходити до міських лікарень. Напередодні повідомляли про 30 постраждалих, наразі їх уже понад 60. Серед них - є вагітні.
У всіх потерпілих діагностували гостру кишкову інфекцію. Отруєні купували шаурму в міських МАФах. 23 людини отруїлися після перекусу біля метро Дарниця, 25 - неподалік Поштової площі, решта - біля метро Лісова та Оболонь.
Правоохоронці наголошують: наразі всі кіоски, де постраждалі купували шаурму, зачинені. У поліції вже призначили судово-медичні експертизи та перевірку продуктів харчування в закладах. За фактом отруєння відкрили кримінальне провадження про порушення санітарних норм.
"Потерпілим, їхньому життю та здоров'ю нічого не загрожує, вони вже перебувають удома. Попередній діагноз це гостра кишкова інфекція. Було вилучено обладнання, а також м'ясо, яке було надане на продаж. З приводу самого м'яса слід зазначити, що воно направлене на експертне дослідження. Щодо встановлення допустимої норми мікробіологічних об'єктів та видової приналежності м'яса", - говорить Ігор Каганець, старший слідчий слідчого відділу дніпровського управління поліції.
За словами інфекціоністів, захворювання протікає досить тяжко, з температурою під сорок, різкими болями в животі та блюванням. Клінічно симптоми схожі на сальмонельоз. Лікарі закликають - при перших ознаках отруєння одразу звертатися до медиків, адже зволікання може призвести до серйозних ускладнень.
по теме
Отравление шаурмой в Киеве: в больницы массово свозят детей
В Киеве количество пострадавших от отравления шаурмой безостановочно растет, среди них много детей
Массовое отравление в Киеве: следы привели на "Почайную"
В Киеве произошло массовое отравление людей - пострадали уже 16 жителей столицы
Охотился на женщин и детей: киевляне устроили самосуд маньяку-извращенцу (видео)
В киевском парке возле метро "Дорогожичи" местные жители сами словили маньяка, который терроризировал округу
Массовое отравление Киеве: названы адреса фаст-фудов с отравой
Число пострадавших от отравления шаурмой в Киеве стремительно растет. Управление Госпродпотребслужбы назвало точные адреса, где были куплены испорченные продукты
Отравление шаурмой: в больницу срочно доставили беременную киевлянку
Число отравившихся шаурмой в Киеве увеличилось