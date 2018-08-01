Тисяча осіб на місяць. У Німеччині набув чинності закон про возз'єднання сімей. Відсьогодні біженці з обмеженим ступенем захисту - переважно сирійці - зможуть забирати до Німеччини своїх рідних. Хто може претендувати на возз'єднання і чому чиновники готуються до хаосу і численних скарг - Тетяна Логунова розповість.

Три роки дружину і маленьких дітей Удай Аломсі бачив і чув тільки через смартфон. Із Сирії до Німеччини він утік сам брати із собою рідних було занадто ризиковано. Прохання на возз'єднання сім'ї чоловік подав, щойно отримавши притулок, і тепер чекає розгляду.

"Я вже так хочу, щоб мої діти приїхали, пішли до школи, навчалися, будували своє майбутнє. Я готовий жити в Німеччині, мені потрібна тільки моя сім'я, щоб ми долали всі проблеми разом", - говорить Удай Аломсі, біженець із Сирії.

Коли рідні чоловіка зможуть приїхати до Німеччини точно сказати не може ніхто. Німецький уряд встановив чітку квоту в рамках возз'єднання сімей в'їжджати до країни можуть не більше тисячі осіб на місяць. А заявок уже 30 тисяч, тобто на кілька років уперед.

Правила возз'єднання сімей прописані офіційно. Біженці можуть забрати дружину або чоловіка, і дітей. А неповнолітні мігранти просили про приїзд до Німеччини своїх батьків. Але як саме чиновники відбиратимуть цю "тисячу на місяць" і вирішуватимуть, хто приїде першим, а хто пізніше, і досі незрозуміло.

Найімовірніше, тут гратимуть роль неофіційні критерії. Передусім - возз'єднаються родини з маленькими дітьми і ті, які були розділені триваліший час.

"Людей, які відповідатимуть усім умовам, все одно буде більш ніж тисяча на місяць. І тільки на практиці ми побачимо, як це все запрацює. Звісно, буде багато скарг. Зокрема, від сімей, які вважатимуть, що з ними обійшлися несправедливо", - говорить Марлен Вале, керівник консультаційного центру для біженців у Кельні.

До скарг від правозахисників і гуманітарних організацій готується і влада Баварії. Там сьогодні почали роботу первинні центри розміщення мігрантів. Туди направлятимуть усіх новоприбулих біженців на період розгляду їхнього клопотання про надання притулку. І в разі відмови відразу ж депортуватимуть.