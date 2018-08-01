Надзвичайний врожай від диво-яблуні почали вже збирати на Сумщині. Плодами вкрилося все дерево-сад. Такого врожаю, розповідають місцеві, тут не бачили з десяток років, тож вже готуються консервувати яблука, бо вірять - ті не звичайні, а молодильні. Більше про справжнє диво природи - далі.

Ця яблуня-колонія росте у місті Кролевець. Її унікальність у тому, що дерево саме собою перероджується вже понад двісті років. Розрослося більш ніж на 10 соток. Цьогоріч тут небувалий урожай. Місцеві не бачили стільки плодів уже десятиліття.

"В цьому році так вийшло, що в нас плодоносить обидві сторони, тобто і на цій стороні ви можете побачити яблука і на цій".

Працівники станції натуралістів, які доглядають за деревом, вірять - і яблуня, і її плоди мають чудодійні властивості. Прогулянки садом позбавляють втоми, а яблука - чинять омолоджувальний ефект. Скуштувати їх, кажуть, приїздять туристи з різних куточків України.

"Буває приїжджають, уже яблук немає, а всі хочуть скуштувати і кажуть а може у вас там десь одне якесь є - дайте спробувати", - говорить Інна Коноваленко, працівниця станції натуралістів.

Для таких туристів доглядальники заздалегідь збирають яблука й варять варення. Рецепт його не розкривають, проте запевняють - аби зберегти магічні властивості, готувати треба з любов'ю і не один день.

"Загалом, так декілька днів, і получається хороше варення з яблук. На смак дуже вкусне,, яблуня незвичайна і варення теж незвичайне", - говорить Людмила Яковенко, працівниця станції натуралістів.

Першим диво-яблука завжди куштує Микита. Він займається у гуртку при станції натуралістів. Цього літа назбирав уже не один десяток яблук.

"Я недавно заходив десь кількох сам з'їв яблучок і взяв ще додому", - говорить Микита Зіборов, вихованець станції натуралістів.

Цьогоріч доглядальники диво-дерева планують зібрати більш ніж сто кілограмів яблук, запрошують і туристів скуштувати незвичний фрукт.