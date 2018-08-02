Три человека погибли в результате протестов в столице Зимбабве Хараре. Об этом сообщает Aljazeera.

"Солдаты в среду открыли огонь по митингующим, чтобы разогнать сторонников оппозиции, бросающих камни и обвиняющих правящую партию в подтасовке выборов", - говорится в сообщении.

Протесты начались в среду после того, как лидер движения "Движение за демократические перемены" Нельсон Шамиса объявил, что победил на выборах. Нельсон Шамиса был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагви.

Официальных результатов голосования пока нет.

Отметим, что Мнангагва временно стал президентом Зимбабве после скандальной отставки бывшего лидера страны Роберта Мугабе.

Тем временем в Киеве участнику митинга прострелили ногу.