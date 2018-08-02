Протесты в Зимбабве: погибли люди [ Редактировать ]
Три человека погибли в результате протестов в столице Зимбабве Хараре. Об этом сообщает Aljazeera.
"Солдаты в среду открыли огонь по митингующим, чтобы разогнать сторонников оппозиции, бросающих камни и обвиняющих правящую партию в подтасовке выборов", - говорится в сообщении.
Протесты начались в среду после того, как лидер движения "Движение за демократические перемены" Нельсон Шамиса объявил, что победил на выборах. Нельсон Шамиса был главным конкурентом действующего президента Эммерсона Мнангагви.
Официальных результатов голосования пока нет.
Отметим, что Мнангагва временно стал президентом Зимбабве после скандальной отставки бывшего лидера страны Роберта Мугабе.
Тем временем в Киеве участнику митинга прострелили ногу.
по теме
В Киеве участнику митинга прострелили ногу
В Киеве на улице Туполева мужчине прострелили ногу
В США арестовали украинских хакеров - СМИ
Подозреваемые являются членами Carbanak, хакерской банды, которая, по словам правоохранительных органов и частных киберследователей, является одной из самых плодовитых в мире организаций по киберпреступности
В детском саду Днепра обнаружили повешенного мужчину (фото)
В Днепре обнаружили тело мужчины, повешенного на заборе детского сада
Одесситку сожгли соседи, чтобы не платить за затопленную квартиру
В Одесской области полицейские задержали подозреваемого в убийстве 50-летней Инны Бешляги, которую ударили по голове, вывезли в лес и сожгли
На Донбассе военные тренировались уничтожать танки
Не прекращаются обстрелы на Донбассе. Сегодня боевики четыре раза открывали огонь по украинским позициям - в Крымском, Марьинке и Станице Луганской