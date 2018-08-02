День Ильи Пророка 2018: в чем помогает святой [ Редактировать ]
2 августа украинцы чтят память пророка Илии - одного из наиболее почитаемых святых, как в Православной, так и в Католической церквах. Пророк Илия - один из самых известных людей в истории человечества.
Икона "Илья Пророк" способствует удачному исходу любого начатого дела, но считается, что больше всего святой помогает в сельскохозяйственных делах.
Также пророк может избавить молящегося перед его иконой от тревожащих болезней. Он выводит злость из людских сердец и способствует мирной семейной атмосфере.
Святой Илья Пророк, икона которого была в каждом доме, всегда считался великим чудотворцем, громовержцем, который может управлять стихиями, особенно дождем. Когда люди переживают за богатство урожая, чтоб тот не высох или же, наоборот, не был затоплен, то усердно молятся пророку Илье.
Икона "Илья Пророк" помогает справиться с любыми трудностями, будь то нехватка материальных благ, психические и физические болезни. Также она способна отвести от человека внезапную смерть. В этом постоянно убеждаются верующие.
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