Смертельная прогулка по Одессе: отдыхающего смыло волной с пирса [ Редактировать ]
1 августа в Одессе на десятой станции Фонтана волной с пирса смыло мужчину. Тело ищут до сих пор. Об этом сообщает Думская.
По словам очевидцев, после того, как мужчину смыло в море, ему на помощь бросились спасатели, однако из-за сильного шторма они так и не смогли помочь.
Впоследствии на место инцидента прибыли сотрудники полиции.
"Уже второй день ветрено, у берега штормит, и причалы заливает волнами. На пляже с десяток ребят собирают деньги за топчаны, и нет ни одного, кто бы стоял у пирса и запрещал любознательным из села гулять по пирсу во время шторма. Нет ни одного объявления о запрете", - говорят одесситы.
Ранее мы писали о том, что Черное море превратилось в "кисель".
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