В Лондоне на Уорхам-стрит на юго-востоке города зарезали британского рэпера Incognito из группы Moscow17. Об этом пишет The Mirror.

Сообщается, что артист и еще двое человек подверглись нападению мужчин, вооруженных ножами.

Рэпер скончался от полученных ранений прямо на улице. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.

К настоящему моменту арестованы двое подозреваемых. Одного из них содержат под стражей.

Ранее в Канаде застрелили известного рэпера.