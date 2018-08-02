Известного рэпера убили посреди улицы [ Редактировать ]
В Лондоне на Уорхам-стрит на юго-востоке города зарезали британского рэпера Incognito из группы Moscow17. Об этом пишет The Mirror.
Сообщается, что артист и еще двое человек подверглись нападению мужчин, вооруженных ножами.
Рэпер скончался от полученных ранений прямо на улице. Остальные пострадавшие были доставлены в больницу.
К настоящему моменту арестованы двое подозреваемых. Одного из них содержат под стражей.
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