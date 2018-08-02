На одесском побережье утонула женщина, трагедия произошла из-за сильного шторма. Об этом сообщает Vgorode.

Так, в районе Бурлачьей Балки утонула женщина, она отдыхала со своим сыном.

По предварительной информации, ребенка накрыло волной, она прыгнула спасать малыша, но сама погибла.





Ранее мы сообщали, что отдыхающего смыло волной с пирса.