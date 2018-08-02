В Одессе мать пыталась спасти ребенка и утонула [ Редактировать ]
На одесском побережье утонула женщина, трагедия произошла из-за сильного шторма. Об этом сообщает Vgorode.
Так, в районе Бурлачьей Балки утонула женщина, она отдыхала со своим сыном.
По предварительной информации, ребенка накрыло волной, она прыгнула спасать малыша, но сама погибла.
Ранее мы сообщали, что отдыхающего смыло волной с пирса.
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