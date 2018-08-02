Как определить судьбу человека по месяцу рождения [ Редактировать ]
Многие знают, что склад личности во многом предопределяется знаком зодиака. Но профессиональные астрологи говорят, что, помимо собственно знака, большую роль играет еще и месяц рождения.
Фокус в том, что двенадцать месяцев не в точности совпадают с двенадцатью зодиакальными созвездиями: рожденный, к примеру, в июле может быть и Раком, и Львом - в зависимости от числа. А июльский Лев и августовский Лев - это два совершенно разных зверя, ведь месяц накладывает свой отпечаток на характер знака!
Поэтому при составлении гороскопов важно учитывать свойства каждого месяца, сообщает Wonderneed.
Январь - стойкие победители
Люди, рожденные в первый месяц года, наделены твердым характером и непробиваемой силой воли. Даже если это самая легкая и воздушная особа, не обольщайтесь - ее характер не сломят никакие препятствия!
Самые невероятные трудности жизни январские именинники переносят достойно, с гордо поднятой головой. По натуре они - лидеры и неосознанно ищут рядом с собой человека, который бы смог соперничать с ними. Решительные, уверенные в себе и отзывчивые, рожденные в январе люди больше всего, как ни странно, страдают от своей силы - им порой бывает сложно найти людей, которые бы соответствовали им по масштабу и могли бы так же четко следовать своим принципам.
Февраль - ветреные особы
Февральские именинники кажутся невероятно обаятельными романтиками, но за этой маской скрываются немного эгоистичные люди, у которых много идей и очень мало выполненных дел.
Рожденные в феврале могут быть как элегантными снобами, так и интеллигентнейшими людьми, которые готовы дарить миру добро и радость. Впрочем, и те и другие страдают от переменчивости настроения и бывают непредсказуемыми, что сильно мешает им в карьере и в личной жизни.
Март - чувствительные романтики
Добрые, порядочные, ранимые, восприимчивые, рожденные в марте люди с трудом переносят критику и могут прорыдать всю ночь, если их обидят.
Это мнительные, чувствительные и порой нерешительные люди, которые могут быть вполне успешны, если совладают со своими нервами. Если они идут на поводу у эмоций, то в их жизни может случиться затяжная депрессия. Впрочем, в самых принципиальных вопросах эти люди бывают порой даже более бескомпромиссными, чем рожденные в январе и апреле.
Апрель - несгибаемые карьеристы
Апрельские люди - это невероятные материалисты и удивительные храбрецы. Кажется, они не боятся ничего! Апрельские именинники решительны, уверены в себе, они - прирожденные лидеры, и порой в порыве бесконечных идей и планов могут забыть о тактичности и деликатности.
Про женщин, рожденных в апреле, можно сказать, что "она коня на скаку остановит". Мужчины и вовсе могут добиться самых небывалых карьерных высот, сметая все на своем в пути. При этом в любви они очень страстные и нежные, поскольку так или иначе стремятся к душевному равновесию.
Май - надежные упрямцы
Упертые и бескомпромиссные, родившиеся в мае с трудом идут на уступки, потому что очень любят власть и контроль. При этом с ними можно договориться, используя логику и железные аргументы.
Настроение майских именинников переменчиво, но в общем и целом они стабильны - верные, надежные и принципиальные люди. В любви они, как правило, очень страстны, а в карьере достигают невероятных высот. Угнаться за майскими людьми практически невозможно.
Июнь - талантливые харизматы
Это люди информации, идей, сплетен, капризов и перемены настроений. Июньские именинники очень ранимы, но скрывают это за броней комплексов.
Это яркие и талантливые люди, прекрасные ораторы и харизматичные лидеры, которые, впрочем, подвержены множеству пороков. Если июньские именинники смогут победить свои слабости с помощью силы воли, то их ждет самое блестящее будущее.
Июль - мятущиеся души
Сложные, противоречивые, многогранные и таинственные, июльские именинники больше любых других стремятся к независимости и свободе, но, получив ее, не всегда знают, что с ней делать. Парадокс в том, что, будучи свободолюбивыми людьми, сами они очень любят устанавливать контроль и свои правила. Прийти со своим уставом в чужой монастырь - это про них.
Рожденные в июле - невероятные эгоисты, но настолько обаятельные, что часто им это сходит с рук. Эти люди умеют любить и дружить, однако в глубине души смотрят на всех свысока.
Август - страстные натуры
Рожденные в августе - страстные и эмоциональные натуры, знающие толк в чувственных удовольствиях и умеющие жить ярко, на широкую ногу.
Их отличает эмоциональность и энергичность, к ним тянутся люди, вокруг них всегда происходят самые интересные события, но зачастую, будучи лидерами по натуре и душой компании, эти люди становятся жертвами интриг из-за своей доверчивости. Впрочем, природное обаяние помогает им выходить из любой ситуации с высоко поднятой головой.
Сентябрь - успешные гедонисты
Люди, рожденные в сентябре, добиваются огромных успехов в бизнесе и больше остальных имеют шансы заработать действительно огромные деньги. В их голове настоящий калькулятор, который отвечает за расчетливость и практичность.
При этом сентябрьские натуры умеют получать удовольствие от жизни и точно знают, ради чего все эти усилия - их любовь к достатку и комфорту идет от большой любви к себе.
Октябрь - противоречивые скептики
Сложные и переменчивые, внешне эти люди кажутся простейшими добряками, но едва вы копнете глубже - увидите противоречивую смесь самого разного рода эмоций, свойственную творческим натурам.
Они во всем сомневаются, но без постоянной эмоциональной подпитки чахнут, поэтому спокойной жизни рядом с рожденными в октябре ждать не приходится. Бонусом общения с ними является попадание в водоворот интересных жизненных ситуаций - приключений с ними не избежать!
Ноябрь - таинственные интеллектуалы
Настоящий ящик Пандоры, люди ноября - самые загадочные личности из всех типов. Сила воли, харизма и интеллект - вот три кита, на которых базируется характеристика этих многогранных людей.
Среди рожденных в ноябре - огромное количество роковых женщин и опасных мужчин, обаятельных манипуляторов, которые действуют на окружающих как магнит. Если бы не внутренние страхи и чрезмерные амбиции, они могли бы покорить мир. Не всем удается выпутаться из отношений с таким человеком без потерь - тихой гавани с ноябрьским именинником не ждите!
Декабрь - рассудительные идеалисты
Мудрые, сильные и практичные, рожденные в декабре люди кажутся оплотом рассудительности и здравого смысла. Но не все так просто в этой жизни. Декабрьские именинники - страшные идеалисты, которые во имя благих целей могут сметать все на своем пути.
Сломить их нелегко, но сами они, попадая в вихрь страстей и собственных непростых представлений о жизни, любви, добре и зле, часто получают неприятные жизненные уроки. Среди рожденных в декабре очень много авторитетных людей, чьему мнению доверяет большинство. Сами они склонны менять свои убеждения с возрастом.
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