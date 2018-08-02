Человек несколько дней появлялся в районе, где живет Гандзюк

В интернете появился фоторобот подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк. Его опубликовали активисты и адвокат. После собственного расследования.

Известно, что этот человек несколько дней появлялся в районе, где живет Гандзюк. Бывал и возле горсовета, где она работает. По словам активистов, за информацию, которая поможет задержать нападавшего, назначено вознаграждение 100 тысяч гривен.

Напомню - на активистку Екатерину Гандзюк 31 июля напал неизвестный. Он облил женщину серной кислотой, когда она выходила из подъезда. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.