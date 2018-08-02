Активисты опубликовали фоторобот нападавшего на Екатерину Гандзюк [ Редактировать ]
В интернете появился фоторобот подозреваемого в нападении на Екатерину Гандзюк. Его опубликовали активисты и адвокат. После собственного расследования.
Известно, что этот человек несколько дней появлялся в районе, где живет Гандзюк. Бывал и возле горсовета, где она работает. По словам активистов, за информацию, которая поможет задержать нападавшего, назначено вознаграждение 100 тысяч гривен.
Напомню - на активистку Екатерину Гандзюк 31 июля напал неизвестный. Он облил женщину серной кислотой, когда она выходила из подъезда. Сейчас пострадавшая находится в реанимации.
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