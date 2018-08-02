Смерть в стоматологическом кресле. Сегодня в одной из столичных клиник на приеме у дантиста умерла женщина. Предварительная причина реакция на анестезию. Все подробности выясняла Ольга Теребинская.

Смертельный поход к стоматологу. Сегодня в столичной клинике "Доктор Майя" внезапно во время процедур скончалась 48-летняя женщина. По предварительной информации, из-за реакции на анестезию. Но пока не проведут вскрытие, никакие подробности не разглашают. Уголовное дело открыли по статье "халатность".

"Після введення анестезуючих препаратів через приблизно півгодини їй стало погано, лікарі спробували надати допомогу, але, на жаль, жінка померла. Буде проведено досудове розслідування. після встановлення причин смерті, розтину буде відомо більш конкретно про обставини і настання причин смерті особи", прокомментировал Юрий Скок, начальник следственного отдела Подольского УП ГУНП в Киеве.

Известно, что погибшая была постоянной клиенткой врача, к которому обратилась. Но вот знала ли она о возможной аллергии на медпрепарат и провели ли ей пробы - пока не ясно.

"Є ряд судових справ, коли дійсно від анестезії робилось пацієнту погано або були летальні випадки і вони детально розбирались ці випадки - коли винен дійсно лікар, а коли пацієнт не надав певну інформацію. Зараз, згідно чинного законодавства пацієнти мають заповнювати певні анкети і формуляри, тобто лікар не має права приймати пацієнта поки він не заповнить певні анкети", - рассказал Николай Савченко, председатель бюро Коллегии стоматологов НМП Украины.

Помимо этого, любая клиника должна быть обеспечена не только профильным оборудованием или медикаментами. Врачи обязаны оказать первую помощь при нештатных ситуациях.

"Справа в тім, що не просто антигістамінні повинні бути. Повинна бути аптечка окрема при анафілактичному шоці, окремо при гіпертичному кризі, окремо при колапсі, окремо при обмороку. Це так по законодавству. І в залежності від того, як організований лікувальний процес, як організовано заповнення медичної документації в клініці - це вже несуть відповідальність керівники клініки, а лікар несе відповідальність за свої дії", - рассказал Николай Савченко, председатель бюро Коллегии стоматологов НМП Украины.

Несчастный случай или халатность? Имелись ли в клинике все необходимые препараты, чтобы спасти клиента, и есть ли все разрешающие документы? На все эти вопросы должно ответить следствие. В свою очередь, мы направили запрос в Минздрав, чтобы узнать, как лицензируются частные клиники и стоматкабинеты.