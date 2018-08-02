Ремонта 25 лет ждут. Харьковские ликвидаторы катастрофы на ЧАЭС дождались выделения денег на реконструкцию областного диспансера.

Реновация началась, а вот какие шансы на то, что она не превратится в стройку века? Разбиралась Светлана Шекера.

Протекающая крыша, грибок на стенах и невыносимая вонь из подвала. Эти кадры мы сняли два месяца назад в Харьковском областном диспансере радиационной защиты населения. В этом специализированном учреждении, где лечат чернобыльцев, ремонта не видели четверть века.

"Каждый из нас, чернобыльцев, получил невидимое ранение атомом. У каждого из нас хронические болезни, поэтому для нас эта больница - это второй дом. С 2005 года мы поднимали перед руководством области вопрос о проведении капитального ремонта", - рассказал Анатолий Винник, председатель Харьковской областной организации "Союз Чернобыль Украины".

Каждый год здесь проходят лечение около ста тысяч чернобыльцев со сложными диагнозами. Едут со всей Украины.

"Оказываются все виды лечений, потом есть масса вспомогательных. Это функциональная диагностика отделение, это физиотерапия, у нас очень хорошие водные процедуры, валиотерапия", - рассказала Ирина Пирогова, и.о. главврача Харьковского областного диспансера радиационной защиты населения.

В июне областной совет выделил деньги на ремонт. Почти 10 миллионов гривен. Сегодня чернобыльцы пришли к диспансеру. Теперь, чтобы вместе контролировать ход работ.

"Не было в проектно-сметной документации ранее предусмотрено, например, пандусы для колясочников, нас услышали, работают в этом направлении, не было. Предусмотрено обновление пожарной сигнализации, это тоже услышали," - рассказывает Петр Прокопенко, вице-президент Харьковской ассоциации общественных организаций инвалидов - ветеранов Чернобыля.

В операционном блоке cтроители сбивают старую плитку, демонтируют двери, на первом этаже - приступают к чистовым работам.

"Мы ремонтируем приемное отделение, отделение физиотерапии, отделение функциональной диагностики. Заменяем инженерные сети, заменяем электрические сети, и выполняем облицовку", - комментирует Владимир Цыганков, руководитель генеральной подрядной строительной организации.

Вместе с чернобыльцами ход ремонта проинспектировала и глава обладминистрации.

"Финансирование есть. Сегодня приняли ряд решений вместе с чернобыльским активом, руководством больницы, а также подрядчиками для того, чтобы как можно быстрее начать восстановление больницы. Будем за качеством и за сроками ремонтных работ следить все вместе", - говорит Юлия Светличная, глава Харьковской облгосадминистрации.

К сентябрю в здании заменят основные коммуникации. После строители займутся окнами, кровлей и фасадом.