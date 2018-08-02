Стабильно неспокойно на Востоке Украины. Боевики сегодня обстреливали Новомихайловку и Марьинку. Огонь был прицельный - из гранатометов и стрелкового оружия.

В последнее время активизировались вражеские снайперы. Наш военкор Ирина Баглай расскажет подробности.

"Чтоб вечером не было стрельбы, такого еще ни разу не было".

Кратко Денис описывает ситуацию на нулевом рубеже под Ясиноватой. Тишина тут по расписанию с 8 часов утра и до 5 вечера. И все, что сдерживает боевиков от обстрелов, это Донецкая фильтровальная станция и жесткий контроль наблюдателей.

"Сейчас там работы нормально люди работают, станция фильтровальная она от нас недалеко", - говорит Михаил, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Но как только вечером уезжает автобус с сотрудниками миссии - их рабочие места занимают вражеские стрелки.

"Они ж на ДФС на ночь заступают, собака начинает гавкать с семи. Там две собаки на ДФС и там два окна, они с окон начинают работать, с самого ДФС с помещения", - рассказывает Михаил.

"Вот только по тропиночке, мало ли что могут быть растяжки все может быть".

Установить растяжки и радиоуправляемые мины с такой целью пробираются к позициям пехотинцев наемники-диверсанты. Очередную вылазку накануне боевики прикрывали из пехотного вооружения с нескольких сторон. По позициям выпустили с десяток гранат из ручных противопехотных гранатометов. Но отвлечь не удалось. Наши бойцы тактику врага уже изучили.

"Часто бывает такое сядет он пах-пах-пах-пах или в наглую с окопа начинают трассерами лупить, понятно что на что-то вытягивают", - говорит Денис, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Выманивают под бесшумный выстрел снайпера.

"Снайпера работают по нам, причем довольно прицельно. Один раз даже в окно залетело, где мы с вами только что были", - говорит Вадим, военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

Во время таких боев Денис и не заметил, как от вражеской пули его уберег щит пулемета "Максим".

"Вот уже две вмятинки, две хороших вмятинки", - говорит Денис.

А вот то, что прилетает, военные сравнивают калибр.

"Ось калібр 7,62. 14,5 - протитанкова гвинтівка, та ось цим боєприпасом нестандартного калібра загинув наш розвідник".