Отравление шаурмой в Киеве: количество пострадавших стремительно растет [ Редактировать ]
В Киеве растет число отравившихся шаурмой. На данный момент 83 человека пребывают на больничных койках. Об это сообщают на сайте Госпродпотребслужбы по вопросам безопасности пищевых продуктов.
Председатель службы Олег Рубан на брифинге рассказала об общем владельце всех киосков с фаст-фудом.
"Это один субъект хозяйствования, который осуществлял реализацию продукта. Этот факт будет передан в правоохранительные органы и дальше уже будут разбираться по статье 358 Уголовного кодекса", - сообщил Рубан.
Также в Госпродпотребслужбы рассказали о результатах лабораторных исследований мяса из киосков с шаурмой.
Напомним, в Киеве 30 июля произошло массовое пищевое отравление людей, которые приобретали еду в городских точках общепита. Было зарегистрировано четыре локации происшествия - метро "Дарница", метро "Минская", метро "Почтовая площадь" и метро "Лесная".
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