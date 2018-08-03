3 августа - 215-й день года в григорианском календаре. До конца года остается 150 дней.

Сегодня отмечается Международный день пива. Ежегодный неофициальный праздник всех любителей и производителей этого напитка, который отмечается в первую пятницу августа. Основателем праздника стал американец Джесс Авшаломов, владелец бара, который хотел таким образом привлечь еще больше посетителей в свое заведение.

Также в Нигере и на Ямайке празднуют дни независимости.

В этот день православные вспоминают память пророка Иезекииля, а также преподобных Симеона Палестинского и Иоанна.

Третьего августа именины празднуют:

Православные: Георгий, Евгений, Иезекииль, Иоанн, Онисим, Онуфрий, Петр, Семен, Федор, Анна, Ефросинья.

Католические: Лидия, Август, Никодим.