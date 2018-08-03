Украину третього августа ожидает сухая и жаркая погода. Об этом сообщает сайт гидрометцентра Украины. На севере страны облачно. Температура днем составит +27 +29 градусов. Ночью будет от +16 до +18 градусов.

На востоке Украины жарко. В Луганской и Донецкой областях температура поднимется днем до +29 +30 градусов. В Днепре до +31 градуса. В Харькове и Полтаве +28 +20 градусов. Ночная температура в регионе достигнет +19 градусов.

В южных областях сухо и солнечно. Дневная температура воздуха в Херсоне и Николаеве составит +30 +32 градуса, в Одессе +29 +31. Ночью будет немного прохладнее, от +18 до +20 градусов.

В Крыму днем +30 +32 градуса, ночью +19 +21 градус. Сухо.

На западе температура воздуха начнет подниматься. В Ужгороде воздух прогреется до +31 градуса. Во Львове +26 +28 градусов. В остальных городах региона температура воздуха днем будет колебаться от +27 до +29 градусов. Ночью будет прохладно от +14 градусов в горных районах до +18 градусов в Тернополе и Хмельницком.

В центре Украины без осадков, местами облачно с прояснениями. Температура воздуха днем составит +27 +29 градусов днем и +16 +18 градусов ночью.

В Киеве 3 августа солнечно. Днем - до +27 +29 градусов. Ночью прохладнее, от +17 до +19 градусов.