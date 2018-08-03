Евгений Коноплянка может уехать в Барселону [ Редактировать ]
Украинский полузащитник "Шальке" Евгений Коноплянка может вернуться в Испанию. Новым клубом может стать "Эспаньол" из Барселоны, сообщает football.ua.
В данный момент Коноплянка ведет переговоры с каталонцами. Испанский клуб предлагает полузащитнику такую же зарплату, как и у вратаря Диего Лопеса - 2,5 млн евро, однако Евгения данная сумма оклада не устраивает.
Ранее Евгений уже выступал за другой клуб Примеры - "Севилью".
В прошлом сезоне Коноплянка провел 27 матчей в Бундеслиге, забив 4 гола и отдав 5 результативных передач.
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