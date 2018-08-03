Минфин предложил ввести идентификацию клиента и устанавливать цель проведения финансовой операции при осуществлении переводов (в том числе международных), без открытия счета на сумму, превышающую 30 тысяч гривен.

Об этом говорится в неофициальном тексте проекта закона на "Лига.Закон".

Денежные переводы на сумму, равную или превышающую 30 тысяч грн, должны будут сопровождаться полной информацией о плательщике и получателе перевода средств (включая место проживания, серию и номер паспорта, идентификационный код).

Переводы на сумму меньше 30 тысяч грн должны сопровождаться минимальной информацией об инициаторе и получателе перевода (ФИО или наименование юрлица, номер счета или уникальный учетный номер финансовой операции, который позволяет осуществить отслеживание операции).

Субъектам первичного финмониторинга будет запрещено осуществлять перевод средств в случае отсутствия вышеуказанной информации.

Эти требования не распространяются на операции снятия средств с собственного счета, перевода средств с целью уплаты налогов, штрафов, коммунальных платежей, при использовании электронных денег для оплаты товаров или услуг, перевода меньше 30 тысяч грн для оплаты товаров или услуг (при условии, что платежная система может отследить перевод средств и определить лицо, которое заключило договор с получателем о поставке товаров или оказании услуг), а также операции по обеспечению проведения перевода средств, осуществляемые операторами услуг платежной инфраструктуры.

Предполагается повышение порога операций, которые подпадают под финмониторинг, со 150 тысяч грн до 300 тысяч грн.

Также перечень субъектов первичного финмониторинга, которые будут уведомлять Госфинмониторинг о подозрительных финансовых операциях, дополнят бухгалтеры и налоговые консультанты.

Запланирован постепенный переход на риск-ориентированный подход при представлении информации о подозрительных финансовых операциях, усовершенствование процедуры определения бенефициарных собственников компаний и введение адекватных мер воздействия за нарушение антилегализационного законодательства от письменного предупреждения и штрафных санкций до аннулирования лицензии.

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