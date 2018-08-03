Задолженность по зарплате работникам государственных шахт уже превысила 500 миллионов гривен. Об этом заявил сопредседатель "Оппозиционного блока" Юрий Бойко по итогам встречи в парламенте с представителями коллективов государственных шахт, которые сегодня снова вынуждены были приехать в Киев.

По словам Юрия Бойко, несмотря на принятый парламентом закон и на предварительные договоренности представителей шахт с правительством, вопрос не решается, а договоренности Кабмином не выполняются.

"То, что с шахтерами до сих пор не рассчитались за работу – это абсолютная дикость. Недопустимо, когда люди спускаются в шахту, добывают уголь, и не получают за свою работу зарплату. Такого никогда не было. И я понимаю шахтеров с ГП "Первомайскуголь", перед которыми государство имеет большую задолженность. Они вынуждены ехать в Киев за своими деньгами. Подобная ситуация и на других предприятиях. А все потому, что отсутствует разумная государственная политика в этом вопросе", – отметил оппозиционный политик.

Юрий Бойко напомнил, что на сегодня в Украине остались всего 33 государственные шахты, многие из которых – проблемные. "Коммерсанты, которых поставила нынешняя власть на управление потоками по углю, выводят деньги, а люди не получают зарплату. Большей глупости, наверное, не существует", – подчеркнул Сопредседатель "Оппозиционного блока".

По словам Юрия Бойко, на встрече с шахтерами также присутствовал министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик. По итогам переговоров министр дал указание подчиненным ликвидировать задолженность перед работниками ГП "Первомайскуголь", которая составляет 34 миллиона гривен. "Я надеюсь, задолженность ликвидируют. В случае, если с шахтерами не рассчитаются, это может вызвать социальный взрыв. Люди должны получить деньги за свою работу", – заявил народный депутат.

Юрий Бойко призвал правительство вкладывать деньги в развитие украинских шахт, а не кормить российских, польских или американских шахтеров, закупая их уголь.

"Необходимо создавать рабочие места в Украине – именно такой должна быть государственная политика. Я уверен, что со сменой власти такая политика будет восстановлена. Потому что в таком виде, как сейчас, ее оставлять нельзя", – отметил сопредседатель "Оппозиционного блока".

Отметим, что по итогам первого полугодия задолженность по зарплатам в Украине составляет 2,7 миллиардов гривен. Причем 355 миллионов – это то, что накоплено за шесть месяцев 2018 года.

Задолженность растет, прежде всего, перед работниками стратегических отраслей промышленности. Так, долги перед работниками угольной отрасли в первом полугодии 2018 года выросли на 26,2%, энерго- и газоснабжения – на 74%, машиностроения – на 23,9%. В целом по промышленности задолженность увеличилась на 18,5%.